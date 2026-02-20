Son Mühür- Türk pop müziğinin romantik şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Türkmen, son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil, tarzı ve kişisel tercihleriyle de gündemde.

Ünlü sanatçı, tırnaklarına oje sürmesi nedeniyle yöneltilen eleştirilere katıldığı bir programda yanıt verdi.

Eleştirilere programda açıklık getirdi

Son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma konusu olan oje kullanımı hakkında konuşan Türkmen, bu tercihin kendisi için estetik bir detay olduğunu vurguladı. Sanatçı, ojenin hayatındaki yerini bir aksesuarla kıyasladı.

“Oje benim için bir aksesuar”

Türkmen, oje sürmeyi sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor.”

Türkmen, bu tercihin zorunlu bir alışkanlık değil, tamamen kişisel zevk ve stil meselesi olduğunu dile getirdi.

“Süslü bir adamım, güzele bakmayı severim”

Kendi stil anlayışına dair değerlendirmelerde de bulunan Türkmen, estetik duyarlılığının yüksek olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı açıklamasında: “Süslü bir adamım. Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim.” ifadelerini kullandı.