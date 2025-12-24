İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Ünlü çiftin açıklaması, magazin gündeminde kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Aşklarını kısa süre önce duyurmuşlardı

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda Ayşe Şeyma Keten ile bir ilişki yaşadığını kamuoyuyla paylaşmıştı. İkilinin aşkını açıklamasının ardından gelen evlilik kararı, takipçileri için sürpriz oldu.

Ortak paylaşım geldi: “Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz”

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten, evlilik kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdu. Çift, mutluluklarını şu notla paylaştı:

“Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun.”

Bu mesaj, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada tebrik yağmuru

Ünlü çiftin evlilik haberi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Takipçileri ve sevenleri, paylaşımın altına çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı bıraktı. Magazin dünyasında da geniş yankı uyandıran gelişme, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Magazin gündeminin yeni çifti

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten’in evlilik kararı, hem sanat hem de sosyal medya dünyasını bir araya getiren birliktelik olarak yorumlandı. Çiftin önümüzdeki süreçte düğün tarihine ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.