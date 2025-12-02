Son Mühür- Aralarında “Kadın” dizisi gibi popüler yapımların da bulunduğu çok sayıda projede görev alan, dizi, film ve reklam sektöründe çalışan stedicam operatörü Ömer Belli, cuma günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamıştı.

30’lu yaşlarında olan, evli ve bir kız babası olarak bilinen Belli için denizde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sektör temsilcileri sosyal medyada seferber oldu

Arama çalışmaları sürerken, sinema ve dizi sektöründe çalışan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ömer Belli’nin bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.

“Umudumuzdan vazgeçmiyoruz”

Oyuncu Mine Tugay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sinema emekçilerinden dayanışma çağrısı: ‘Ömer Belli nerede?’”

Sektörden ortak dayanışma çağrısı

Oyuncular Burak Deniz, Serkay Tütüncü, Aslı İnandık, Devrim Özkan ve şarkıcı Elif Buse Doğan ise ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Sinema emekçileri olarak çağrımızdır; denizde kaybolan meslektaşımız Ömer Belli'nin bir an önce bulunması için arama - kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını ve kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.

Tüm sinema emekçilerini, yapımcı, yönetmen, oyuncu, ilgili tüm kurumları, yetkilileri ve kamuoyunu bu süreçte destek olmaya, dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Dayanışma zamanı! Umudumuzdan vazgeçmiyoruz.”