Saldırı sonrası vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan İbrahim Gümüştekin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek için delil toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Saldırının Nedeni Araştırılıyor

Polis ekipleri, saldırının arkasındaki nedeni ve failleri belirlemek için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Olayın bir husumet sonucu mu yoksa tribün içi çekişmelerden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Emniyet birimleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruyor.

Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Gümüştekin'in sağlık durumu hakkında henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak saldırının organize bir şekilde gerçekleşme ihtimali üzerinde duran polis, faillerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olayı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için çalışmalarını derinleştirdiği bildirildi.

İbrahim Gümüştekin Kimdir?

İbrahim Gümüştekin, uzun yıllardır Fenerbahçe tribünlerinde yer alan ve sarı-lacivertli taraftar grupları içerisinde tanınan bir isim olarak biliniyor. "Tribün lideri" sıfatıyla anılan Gümüştekin, özellikle Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubuyla olan geçmişi ve tribün setlerindeki etkinliğiyle tanınıyor. Zaman zaman tribün içi dinamiklerde ve çeşitli organizasyonlarda ön plana çıkan Gümüştekin'in adı, daha önce de bazı tribün olaylarıyla gündeme gelmişti. Yaşanan bu son saldırı, tribün dünyasındaki gerilimleri yeniden tartışmaya açtı.