Son Mühür - Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu, 40. yaşını Boğaz’da başlayan ve ardından yalısında süren kutlamalarla geçirdi. Kasım Garipoğlu, doğum günü için Ortaköy’de bir mekanı kapattı ve mekana girişler “KG” damgalı zarflarla yapıldı. Takvim’de yer alan habere göre, parti daha sonra Garipoğlu’nun yalısında devam etti ve bazı konuklar o geceden fotoğraflar paylaştı.

Partiye şifreli giriş

Yalıdaki partiye yalnızca elinde davet kodu olan isimler kabul edildi ve etkinlikte dünyaca ünlü DJ Marco Carola sahne aldı. Carola’nın bu performansı için 5 milyon TL aldığı bildirildi. Kasım Garipoğlu’nun doğum günü kutlamalarına toplamda 15 milyon TL harcadığı belirtildi.