Son Mühür- “Çakallarla Dans” film serisindeki “Köfte Necmi” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Timur Acar, doğayla iç içe bir yaşam kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Acar, şehir hayatını geride bırakarak Bursa’nın İznik ilçesinde aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı.

İznik’teki zeytinliğinde ilk ürünlerini topladı

Oyunculuğunun yanı sıra tarım ve doğa ile de ilgilenen Timur Acar, İznik’in Aydınlar Mahallesi’nde bulunan 1800 metrekarelik zeytinliğinde ilk ürünlerini topladı.

Acar, hasat sırasında çekilen kareleri Instagram hesabından paylaşarak hayranlarına yeni başlangıcını duyurdu.

Paylaşımına “Kimse görmeden” notunu düşen oyuncu, sade ama anlamlı mesajıyla doğal yaşam tercihini vurguladı.

Doğaya dönüş yapan ünlüler kervanına katıldı

Acar’ın bu adımı, son yıllarda şehirden uzaklaşıp kırsal yaşamı tercih eden sanatçılar arasına katıldığını gösteriyor. Ünlü oyuncu, sade yaşam tarzı ve doğayla uyumlu tercihleriyle takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.