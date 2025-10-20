Son Mühür- Uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden alınarak teste götürülen Birce Akalay’ın test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından oyuncu sessizliğini bozdu. Akalay yaptığı açıklamada, “Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge veya bilgi iletilmediğini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Düzenli kullandığım ilaçlarla ilintili”

Oyuncu, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin yalnızca düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, en önemlisi listede yer alan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.”

Sosyal medyada dikkat çeken hareket

Zor günlerden geçtiği gözlenen Birce Akalay, sosyal medyada yaptığı hamleyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü oyuncu, uzun süredir yakın dostu olarak bilinen İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ı takip etmeyi bıraktı. Aynı zamanda Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri de sosyal medya hesabından sildi.

Yıllardır süregelen dostluk bitti mi?

Bir dönem birlikte projelerde yer alan ve özel hayatlarında da sıkı dost olduklarını vurgulayan Akalay ile Çelikkol arasındaki bağın bu gelişmeyle zedelendiği konuşuluyor. İkili, daha önce birlikte paylaştıkları samimi pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelmişti.