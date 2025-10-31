İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dört belediye çalışanı tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden yabancı ülkelere veri aktarımı yapıldığı iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında ilk etapta İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü ve İletişim Koordinasyon Merkezi (İKOM) birimlerinde görev yapan dört kişi gözaltına alındı.

Kısa süre sonra bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı beşe yükseldi.

Savcılık 4 kişi için tutuklama talep etti

Emniyetteki sorguları tamamlanan beş şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Savcılık, dört kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle dosyayı Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

Dört İBB çalışanı cezaevine gönderildi

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda dört belediye çalışanının tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan isimler şöyle açıklandı:

Ulaş Yılmaz – İBB Dijital Medya Koordinatörü

İsmet Korkmaz – İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Yusuf Utku Şahin – İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Baran Gönül – İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli

Bu dört isim, “veri güvenliği ihlali” ve “kişisel verilerin izinsiz paylaşımı” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.