ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One başkanlık uçağında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Trump, Venezuela’ya kara harekâtı iddialarını yalanlarken, nükleer testler konusunda “Yakında öğreneceksiniz” diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.

“Venezuela’ya kara saldırısı planlamıyoruz”

Başkan Donald Trump, uçakta kendisine yöneltilen “Venezuela’ya karadan saldırı düzenlemeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi:

“Hayır.”

Trump, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı ancak konuya ilişkin başka bir detay paylaşmadı.

“Bazı nükleer testler yapacağız”

ABD Başkanı’na, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında yaptığı nükleer testlerle ilgili paylaşım da hatırlatıldı.

Trump, 1992’den bu yana ABD’nin yeraltı nükleer patlaması gerçekleştirmediğini anımsatarak, olası yeni denemelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çok yakında öğreneceksiniz. Bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler yapıyor. Eğer onlar yapacaksa biz de yapacağız.”

Ancak Trump, testlerin kapsamı, yeri veya zamanına dair herhangi bir detay vermedi.

“Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum ama henüz bir şey söylemeyeceğim.”

Bu açıklama, ABD’nin nükleer stratejisinde yeni bir sayfa açabileceği yorumlarına yol açtı.

“Son gezilerimizden üç trilyon dolar kazandık”

Trump, son dönemde gerçekleştirdiği uluslararası ziyaretlerin ekonomik sonuçlarına da değindi.

“Son birkaç gün içinde yaptığımız gezilerden yaklaşık 3 trilyon dolar kazandık. İnanılmazdı.”

Çin ile yapılan ticaret anlaşmasını “harika” olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi anlaştım. Üç trilyon doların üzerinde gerçekten kâr elde ettik. Çiftçiler çok mutlu, Çin’den daha önce hiç görmedikleri rakamlar geliyor.”

“Çin’e fentanil üretimi konusunda baskı yaptım”

Trump, Çin ile yürütülen görüşmelerde fentanil üretimi ve ticareti konusuna da değindi.

“Çin bu konuda çok çalışıyor, buna gerçekten inanıyorum. Ekstra yüzde 10’luk cezayı kaldırmak isterim. Başkan Xi ile bu konuda harika bir konuşma yaptık.”

Trump, bu sözleriyle Çin’e uygulanan bazı gümrük vergilerinde indirim sinyali verdi.

“Ülkemiz yeniden saygı görüyor”

ABD Başkanı Trump, Asya turuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Japonya ve Güney Kore ile yapılan temasların “inanılmaz” geçtiğini söyledi.

“Ülkemiz yeniden saygı görüyor. Bana bu kadar saygı gösterdiklerinde, ülkemize de o kadar saygı gösteriyorlar.”

Trump, uluslararası arenada ABD’nin prestijinin yeniden güçlendiğini savunarak,

“Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerle uzun süreli harika bir ilişkimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Viktor Orban’a övgü: “O benim arkadaşım”

Gazetecilerin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet talebi hakkındaki sorusuna ise Trump şu yanıtı verdi:

“Muafiyet talep etti. O, bizim vermediğimiz bir muafiyet talep etti ama zaferi elde etti. O benim arkadaşım.”

Trump’ın bu sözleri, Avrupa Birliği’nin enerji politikalarına karşı duruş sergileyen Orban’a verdiği dolaylı destek olarak değerlendirildi.