Üniversite ana kampüsünde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun kapasitesi 14 bine çıkarılarak öğrencilere ev konforunda, güvenli bir barınma imkânı sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni akademik yıl hazırlıkları kapsamında kampüsteki yurtları ziyaret ederek bilgi aldı. Öğrencilerin en önemli sorunlarından birinin barınma olduğunu belirten Rektör Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde bu soruna çözüm ürettiklerini ifade etti.

Modern ve güvenli bir konaklama

Daha önce 2 bin kişiye hizmet veren ana kampüs yurdunun kapasitesinin 14 bin kişiye çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Budak, bu yurdun sadece Ege Üniversitesi öğrencilerine değil, aynı zamanda İzmir'deki diğer üniversite öğrencilerine de hizmet verdiğini vurguladı. Yurdun, öğrencilere devlet güvencesi altında, modern ve güvenli bir konaklama imkânı sunduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi bünyesindeki diğer barınma olanaklarından da bahseden Rektör Budak, şu bilgileri paylaştı:

Üniversitenin kendi bünyesinde bulunan Öğrenci Köyü'nün kapasitesi 2 bin yatak kapasitesine ulaştı.

Bergama kampüsüne 750 kişilik, Çeşme Turizm Fakültesi'ne ise 108 kişilik yeni öğrenci yurtları inşa edildi.

Rektör Budak, öğrencilerin barınma sıkıntısı yaşamadan eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için tüm imkânların seferber edildiğini dile getirerek, desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve milletvekillerine teşekkür etti.