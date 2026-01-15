Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği’nde yaptığı konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı.

Erdoğan, TRT Genç kanalının açılışı vesilesiyle gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmasında Leyle-i Miraç’ı tebrik eden Erdoğan, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, özellikle Gazze başta olmak üzere zulüm gören tüm coğrafyalar için dua etti.

Erdoğan, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının gençler, aileler, medya dünyası ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca TRT Televizyonu’nun yayın hayatına başlamasının 56. yıl dönümünü de kutladı.

“TRT, Türkiye’nin hem belleği hem geleceğidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ve dünyanın pek çok tarihi olayına tanıklık ettiğini vurguladı.

TRT muhabirlerinin ve kameramanlarının, zaman zaman hayatlarını riske atarak kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade eden Erdoğan, TRT’nin yalnızca haber alanında değil; dizi, belgesel, sinema, spor, kültür, sanat ve müzik gibi birçok alanda toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

TRT Arşivi’nin geçmişten bugüne uzanan bir hafıza görevi gördüğünü belirten Erdoğan, TRT’nin bugün de kültür savaşlarının merkezinde, milli değerleri koruyan bir yayın çizgisiyle önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

TRT yapımları uluslararası arenada ödüllerle döndü

Erdoğan, TRT’nin ortak yapımlarının dünya çapında büyük başarılar elde ettiğini hatırlatarak, “Hüzün Üçgeni” filminin Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü aldığını, TRT World yapımı bir belgeselin Emmy Ödülü kazanarak Türkiye’ye bir ilki yaşattığını vurguladı.

Ayrıca Filistin’deki işgali konu alan “Kutsal İşgal” belgeselinin ve 98. Akademi Ödülleri’nde yarışacak olan “Filistin 36” filminin önemine dikkat çekti.

“Aile kurumu tarihinin en büyük kuşatmalarından birini yaşıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde aile kurumunun ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, dizi, film, çizgi film ve dijital oyunlar üzerinden çarpık ilişkilerin özendirildiğini, sapkınlıkların teşvik edildiğini söyledi.

TRT’nin aile odaklı, temiz içerikler üretmesini bu nedenle son derece kıymetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, TRT Genç kanalının bu yayın anlayışını daha da güçlendireceğini ifade etti.

“Bağımlılık türleri gençliğimizi tehdit ediyor”

Erdoğan, özellikle dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla sanal bahis, kumar, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımının gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekti.

Dijital oyunların birçok genci sanal bahis ve kumar bağımlılığına sürükleyen bir tuzağa dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, bu durumun aile facialarına ve toplumsal çöküşe yol açtığını dile getirdi.

“Bağımlılık, terörden daha büyük bir tehdit haline geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıkla mücadelenin milli bir mesele haline geldiğini belirterek, alkol, uyuşturucu, kumar ve sanal bahis bağımlılığının terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaştığını ifade etti.

Bu tür alışkanlıkların aileleri dağıttığını, nesilleri yok ettiğini ve ülke kaynaklarını heba ettiğini söyleyen Erdoğan, devletin tüm kurumlarıyla bu mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

TRT’ye tarihi sorumluluk çağrısı

Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede yalnızca güvenlik güçlerinin ve yargının değil, medyanın da etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, TRT’ye bu konuda öncü bir misyon düştüğünü söyledi.

TRT’nin kamu spotlarının ötesine geçerek, özgün, kaliteli ve etkili projeler üretmesini beklediğini ifade eden Erdoğan, TRT Genç kanalının bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını dile getirdi.

“Gerçekleri anlatan TRT, bazı çevreleri rahatsız ediyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin milli ve manevi değerleri önceleyen yayın politikasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini belirterek, Ankara’daki su krizi sürecinde medyanın kamu yararı adına önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Vatandaşların haftalarca susuz kaldığını ve medyanın bu durumu kamuoyuna taşıyarak yetkilileri harekete geçirdiğini ifade eden Erdoğan, basının kamu adına denetleyici rolünün altını çizdi.