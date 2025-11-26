Kayseri'de yaşanan dikkat çekici bir hukuki gelişmede, boşanma sürecinde olduğu eşi M.Ö. (30) ve çocuklarının ikamet ettiği evin doğal gaz aboneliğini iptal ettiren B.Ö. (30) isimli erkeğe, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla 18 günlük hapis cezası verildi. Mağdur eş M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, mahkemenin bu kararının benzer vakalar için emsal teşkil ettiğini belirtti.

Uzaklaştırma kararı sonrası gelen iptal kararı

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, dokuz yıllık evli olan M.Ö. ve B.Ö. çiftinin boşanma aşamasına gelmesiyle başladı. Eşinin şiddet veya tehdit gibi nedenlerle M.Ö. tarafından B.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Devam eden boşanma davası sürecinde, evli çiftlerden B.Ö., kendi adına kayıtlı olan ancak eşi ve çocuklarının yaşadığı evin doğal gaz aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırdı. Mağdur kadının avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, B.Ö. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan kamu davası açtı.

Sanığın savunması kabul görmedi: Ceza indirimle onaylandı

Kayseri 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan B.Ö., savunmasında uzaklaştırma kararını gerekçe gösterdi. B.Ö., "Aramızdaki sorunlar yüzünden uzaklaştırma kararı aldı. Üç ay eve gidemedim. Benden faturaları ödemem istendi. Ben de bu nedenle ödemedim. Doğal gaz aboneliği borç yüzünden kesildi, ben kesinlikle kapattırmadım. Sadece sinirle 'Ben kapattırdım' diye mesaj atmıştım" iddialarında bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık B.Ö.'yü söz konusu suçtan önce bir ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından uygulanan 'iyi hal' indirimi ile ceza 18 güne düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Avukat Şeker: "Evlilik birliği devam ederken abonelik kapatılamaz"

Kararın hukuki önemini vurgulayan M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, olayın detaylarını aktardı: "Müvekkilimiz boşanma davası sürerken, eşinin intikam amaçlı hareketle aboneliği iptal ettiğini sabah kahvaltı hazırlarken doğal gazın kesik olduğunu görmesiyle anladı. Hemen şikayetçi olduk." Mahkemenin, tarafların resmi olarak hala evli olduğu ve uzaklaştırma kararı olsa bile resmi nikahlı eş ve çocukların bulunduğu hanede temel hizmetlerin kesilemeyeceği yönündeki tespitiyle hüküm kurduğunu belirtti.

Avukat Şeker, aboneliği kendi adına olan vatandaşların, uzaklaştırma kararı sonrası kapatma hakkına sahip oldukları yanılgısına düştüğünü ifade ederek, "Evlilik birliği devam ederken, böyle bir tasarrufun olamayacağını vatandaşlarımız bilmeli. Bu tür eylemleri kimsenin yapmaya hakkı yoktur" diyerek kararın caydırıcılığının altını çizdi. Boşanma davasının hala devam ettiği öğrenildi.