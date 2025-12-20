Son Mühür - Edinilen bilgilere göre, gazeteci Zihni Çakır gece saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında Çakır’ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Paylaşım Sadettin Saran dosyasıyla ilgiliydi

Çakır’ın gözaltına alınmasına, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımının neden olduğu öne sürüldü. Çakır, paylaşımında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Sadettin Saran arasında gerçekleşen görüşmeye ait fotoğrafa yer verdi.

“Kamuoyu bu durumu nasıl yorumlayacak?”

Çakır, söz konusu paylaşımında, Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmeden kısa süre sonra Sadettin Saran hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini eleştirdi. Paylaşımında, evde yapılan aramanın “temiz” çıkması halinde kamuoyunun bunu nasıl değerlendireceğini sorgulayan Çakır, görüşmenin ardından Saran’ın yurt dışına çıkmasına ilişkin açıklamaların kamuoyunu ikna edip etmeyeceğini de tartışmaya açtı.

Soruşturma sürüyor

Zihni Çakır’ın gözaltı süreci ve hakkında yürütülen işlemlere ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.