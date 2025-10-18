Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, ülkenin kuzeybatı bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, diğer kesimlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında sağanak yağış etkili olacak, kuzeybatı kesimlerde ise zaman zaman çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney yönlerinden hafif, yer yer orta şiddette esmesi tahmin ediliyor.

18 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA 12°C, 22°C

sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYON 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık