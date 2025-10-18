Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, ülkenin kuzeybatı bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, diğer kesimlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında sağanak yağış etkili olacak, kuzeybatı kesimlerde ise zaman zaman çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney yönlerinden hafif, yer yer orta şiddette esmesi tahmin ediliyor.
18 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- BURSA 12°C, 22°C
- sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- ÇANAKKALE 16°C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL 15°C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ 13°C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
- AFYON 8°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ 13°C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR 14°C, 24°C
- Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA 11°C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
- ADANA 15°C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 18°C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY 14°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA 9°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- ANKARA 8°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI 5°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 7°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- BOLU 8°C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- DÜZCE 12°C, 21°C
- Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP 15°C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- ZONGULDAK 13°C, 20°C
- Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- AMASYA 9°C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE 12°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN 13°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON 13°C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
- ERZURUM 4°C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS 1°C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA 8°C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN 5°C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- DİYARBAKIR 9°C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTEP 12°C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- MARDİN 17°C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT 13°C, 26°C
- Az bulutlu ve açık