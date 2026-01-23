Son Mühür/ Osman Günden - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Cem ve beraberindeki heyet, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İAOSB Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile ATAER A.Ş. Yönetim Kurulu katıldı.

Belediye sanayi iş birliği vurgusu

Toplantının açılışında konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, organize sanayi bölgelerinin yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde belirleyici aktörler olduğunu ifade etti.

İAOSB’nin hayata geçirilen ve planlama aşamasında bulunan projeleri hakkında bilgi veren Karace, altyapı, çevre, istihdam ve sürdürülebilirlik başlıklarında İzmir’e değer katmayı hedeflediklerini belirtti.

Karace, kent sorunlarının çözümünde ortak akıl ve düzenli iletişimin önemine dikkat çekerek, “Belediyelerle kurulacak güçlü iş birliği, sanayi bölgeleri ile kentin ihtiyaçlarının uyumlu şekilde yönetilmesine katkı sağlar. Kamu-özel sektör ortaklığı İzmir’in geleceği açısından kritik önemdedir” dedi.

Ulaşım ve yol projeleri gündeme alındı

Ziyarette, İAOSB çevresindeki ulaşım aksları, Koçtaş karşısında yer alan yol, Mavişehir bağlantısı ve tramvay hattı sonrası bozulan yol altyapılarının iyileştirilmesi gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgeyi yakından ilgilendiren yol ve köprü projelerinin belediye gündeminde bulunduğunu belirtti. Tugay, onay süreçleri ve Çiğli Belediyesi ile mutabakatın ardından çalışmalara başlanacağını ifade ederek, köprü ve kavşak düzenlemeleriyle trafik yükünün önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Deniz suyundan sanayi kullanım suyu projesi

Toplantıda, İAOSB’nin deniz suyundan sanayi kullanım suyu teminine yönelik çalışmaları da paylaşıldı. Başkan Karace, bu kapsamda fizibilite ve proje hazırlıklarının sürdüğünü, Barcelona’daki örnek tesisin inceleneceğini aktardı.

Başkan Tugay ise İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Su Kurulu” aracılığıyla bu tür projelere bilimsel destek sağlanacağını ifade etti.

Sosyal ve eğitim odaklı projeler ele alındı

İAOSB gündeminde yer alan yaşlı bakım evi, sosyal tesisler ve teknik üniversite projeleri de toplantıda değerlendirildi. Karace, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda yüksek standartlarda bir yaşlı bakım evi ile teknik ağırlıklı bir üniversite kurulmasına yönelik planlamaların sürdüğünü kaydetti.

Başkan Tugay ise sosyal hizmet projelerinde işletme boyutunun önemine dikkat çekerek, bu tür tesislerin kamu eliyle işletilmesinin sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

“Sanayi kentsel kalkınmanın temelidir”

Toplantının sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sanayi üretiminin istihdam ve kentsel refah açısından belirleyici rol üstlendiğini belirtti.

Tugay, “Belediye olarak sanayi bölgelerinin altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarına katkı sunmayı önemsiyoruz. Üretim arttıkça kentin refahı da artar” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise sanayi ve üretimin ekonomik kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, iş dünyasıyla diyalog içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

“Kalkınmanın temeli sanayileşmedir”

İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da toplantıda söz aldı. Karabağlı, kalkınmanın temel dinamiğinin sanayileşme olduğunu belirterek, “Sanayileşmenin lokomotifi organize sanayi bölgeleridir” dedi.

Organize sanayi bölgelerinin yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda istihdam ve nitelikli iş gücünün merkezleri olduğunu ifade eden Karabağlı, gençlere umut verecek nitelikli iş alanları oluşturmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından hediye takdimiyle sona erdi.