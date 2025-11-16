Güney Kore merkezli Hyundai Motor Group’un dev yatırım kararı, ABD ile Güney Kore arasında otomotiv sektöründeki gümrük vergilerinin yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürüldüğü ticaret anlaşmasının hemen ardından geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya gelen Hyundai Başkanı Euisun Chung, şirketin yeni stratejik yol haritasını açıkladı.

Yeni yatırım planı: AI, AR-GE ve fabrika modernizasyonu

Hyundai’nin açıkladığı yatırım paketinde öne çıkan kalemler şöyle:

35 milyar dolar yapay zekâ ve geleceğe dönük mobilite teknolojilerine,

33 milyar dolar araştırma ve geliştirme faaliyetlerine,

24 milyar dolar yeni üretim tesislerine, modernizasyona ve büyük ölçekli inşaat projelerine ayrılacak.

Bu plan, Hyundai’nin bir önceki beş yıllık dönemde yaptığı 89 trilyon wonluk yatırımın oldukça üzerinde.

Elektrikli araç üretimi iki katına çıkacak

Hyundai Başkanı Euisun Chung toplantıda, ABD’nin uyguladığı yüzde 15’lik tarifelerin ihracatı baskıladığını belirterek, şirketin buna karşı agresif bir çeşitlendirme stratejisi izleyeceğini söyledi. Chung, 2030 yılına kadar:

Yeni elektrikli araç fabrikaları kuracaklarını ,

Elektrikli araç ihracatını iki kattan fazla artıracaklarını ,

Küresel tedarik zincirini güçlendireceklerini

vurguladı.

Chung ayrıca, ABD’nin tarifelerinden etkilenen otomobil parçası üreticilerine de finansal destek sağlayacaklarını açıkladı.

Ticaret anlaşması sonrası stratejik zamanlama

Hyundai’nin yatırım açıklaması, ABD ile Güney Kore arasında otomobil ticaretindeki tarifelerin düşürülmesini öngören yeni anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından geldi. Bu adım, hem Güney Kore iç piyasasını canlandırmayı hem de şirketin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Hyundai’nin 2030 vizyonu

Şirket, 2030 yılına kadar:

Küresel satışlarda güçlü büyüme,

Elektrikli araçlarda agresif kapasite artışı,

Mobilite teknolojilerinde liderlik

hedefliyor.

Hyundai’nin açıkladığı 86,5 milyar dolarlık bu dev yatırım, hem Güney Kore ekonomisi hem de küresel otomotiv sektörü açısından önümüzdeki yıllarda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.