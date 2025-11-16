Son Mühür- ''KİA Türkiye’de Nerede Daha Güçlü?'' sorusuna cevap arayan Lotus Araştırma 81 ili mercek altına aldı.

''Takipçilerimizin isteği üzerine hazırladığımız KİA Endeksi, Türkiye genelinde her 1.000 kişiye düşen KİA sayısını baz alarak markanın bölgesel görünümünü yansıtıyor.'' bilgi notuyla paylaşılan araştırmaya göre,

''Kişi başına en çok KİA kullanılan iller Sakarya, Düzce ve İstanbul olurken, en düşük oranlara sahip iller Hakkâri, Ağrı ve Şırnak.

En çok otomobilin bulunduğu iller genellikle Ankara ve İstanbul olsa da Kia’nın Sakarya ve Düzce’de kişi başına daha yüksek araç oranına ulaşması dikkat çekiyor.'' hatırlatmasında bulunuldu.



İzmir kaçıncı sırada?



İzmir, 12 bin 920 araçla Türkiye sıralamasında kendine 20'inci sırada yer bulmayı başardı. Ege Bölgesi'nde Muğla, Aydın ve Denizli'de markaya olan tercih İzmir'in önünde görülüyor. Bölge'de bin 465 araçla Manisa KİA'nın en düşük tercih edildiği il olarak dikkati çekiyor.