Son Mühür- Avrupa’nın kritik enerji hatlarından biri olan Transalpine Boru Hattına (TAL)'de yaşanan kesinti sabotaj mı yapıldı? sorusunu gündeme getirdi.

Oslo Üniveritesi'nden Prof. Dr. Francesco Sassi,

''TAL petrol boru hattı, İtalya, Avusturya ve Almanya'yı bağlayan hat, sabotaja uğramıştır.

Dünyanın dikkati Hürmüz Boğazı'na ve İslamabad'da başlayan yüksek riskli müzakerelere kilitlenmişken, Avrupa'da kritik bir enerji arteri devre dışı bırakılmıştır'' bilgisini paylaştı.



Avrupa'nın göbeğinde...



İtalya, Avusturya ve Almanya'yı birbirine bağlayan boru hattında yaşanan kesinti, küresel dikkat Hürmüz Boğazı ve İslamabad'daki kritik müzakerelere çevrilmişken gerçekleşti.

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan başlayarak Almanya'nın güneyindeki rafinerilere uzanan hat, özellikle MiRO Rafinerisi için hayati öneme sahip. Karlsruhe yakınlarındaki bu tesis, Baden-Württemberg eyaletinin birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.



İtalya'da üç gün süren elektrik kesintisi...



Mart ayı sonlarında, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın yaklaşık 30. gününde, İtalya’nın Carnia bölgesindeki Terzo di Tolmezzo pompa istasyonuna sağlanan elektrik kesildi. Üç gün süren kesinti 30 Mart'ta sona erdi ancak olayın kamuoyuna yansıması gecikmeli oldu.

Uzmanlara göre bu durum, Avrupa'nın hassas enerji dengesi nedeniyle yetkililerin sabotajı kamuoyu ve piyasalardan gizlemeyi tercih ettiğine işaret ediyor. Avrupa Birliği yetkilileri ise kısa süre önce petrol arzının tehdit altında olmadığını savunmuştu.



Almanya için kritik gelişme...



Toplam 753 kilometre uzunluğundaki TAL hattı, Akdeniz’den Orta Avrupa'ya uzanan petrol tedarik çeşitlendirmesinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Hat, Rusya kaynaklı arzın azalmasının ardından zaten baskı altında olan Alman rafinerileri için kritik rol oynuyor.

Sabotajın etkisinin uzaması halinde, özellikle dizel ve jet yakıtı arzında ciddi daralma yaşanabileceği, bunun da fiyatlarda sert artışlara ve Avrupa genelinde ekonomik etkilerin derinleşmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

İtalya’nın Trieste Limanı’ndan başlayarak Avusturya üzerinden Almanya’nın güneyine (özellikle Karlsruhe’deki MiRO rafinerisi) ve kısmen Çekya’ya uzanan kritik bir petrol boru hattı olan TAL (Transalpine Pipeline)'e yönelik sabotaj iddiaları şirket tarafından yalanlandı.

TAL şirketi resmi açıklamada sabotaj iddialarını kesin bir dille reddetti ve olayı “rutin teknik bakım ve planlı kesinti” olarak nitelendirdi.

Buna rağmen İtalyan ve Alman medyası (Business Insider, WELT, Il Sole 24 Ore, Politico vb.) sabotaj ihtimalini güçlü şekilde gündeme taşıyor. Elektrik direğinin “kesildiği” veya “devrildiği” yönünde deliller olduğu belirtiliyor.

