Son Mühür- Müzik ve sinema dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar, bu kez sahneyle değil iş dünyasındaki yeni girişimiyle gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, sağlık ve rahatlama ürünleri üzerine kurulan yeni bir markaya “kurucu ortak” olarak dahil oldu.

Yeni iş ortaklığını Helin Avşar duyurdu

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni girişimi kamuoyuna açıkladı. Paylaşımında ablasını etiketleyen Helin Avşar, “kurucu ortak” notunu düşerek projeyi resmen duyurdu.

Hülya Avşar sağlık ve rahatlama ürünlerinin tanıtımında aktif olacak

Edinilen bilgilere göre Avşar, markanın özellikle sağlık ve rahatlama odaklı ürünlerinin tanıtım sürecinde aktif bir rol üstlenecek. Ünlü isim, son paylaşımında ürünlerin işlevine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Manyetik kum tanecikleri, el bölgesindeki kan dolaşımını artırarak rahatlama sağlamaya ve bölgedeki gerginliği azaltmaya yardımcı olur.”

Tanıtım töreninde kızı Zehra Çilingiroğlu yanında oldu

Yeni ürünlerin tanıtım etkinliğinde Hülya Avşar’a kızı Zehra Çilingiroğlu da eşlik etti. Çilingiroğlu, annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak etkinliğe destek verdi.