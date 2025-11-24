Son Mühür- Suç duyurusunda, yaklaşık bir yıl önce yayınlanan programda Merve Taşkın’ın, Avşar’la sohbeti sırasında “fuhuşun kolay yoldan para kazanma yöntemi olduğu”, “lüks yaşam sağladığı” ve “özendirici yönleri bulunduğu” algısını oluşturabilecek ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Dilekçede, Avşar’ın da bu söylemleri destekler nitelikte, normalleştirici ve övücü ifadelerle karşılık verdiği öne sürüldü.

Video için erişim engeli talebi

Başvuru kapsamında, söz konusu yayının toplumda olumsuz etki oluşturabileceği belirtilerek videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

Taşkın daha önce de hakim karşısına çıkmıştı

Merve Taşkın, geçmişte yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle de yargılanmıştı. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik mizah amaçlı hazırladığını belirttiği gönderisinde, yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında “eşlik edebileceğini” yazmış ve bu paylaşım üzerine dava açılmıştı.

Adli kontrol tedbirleri kaldırılmıştı

Söz konusu yargılamada mahkeme, Taşkın hakkındaki “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırmış, duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.