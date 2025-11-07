Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin en uzun süreli hükümet kapanışının (shutdown) olumsuz sonuçları, ülkenin hava ulaşımını doğrudan vurmaya başladı. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) havaalanlarındaki yoğunluğu azaltma yönündeki talimatı üzerine, büyük ABD havayolu şirketleri yüzlerce uçuşu iptal etme kararı aldı. Hükümetin kapalı kalması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması, uçuş güvenliği endişelerini beraberinde getirerek bu zorunlu kısıtlamaları beraberinde getirdi.

40 Havalimanında kapasite daralması ve büyük gecikmeler

Ülke genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware sitesinin güncel raporlarına göre, bugün itibarıyla 964 uçuş tamamen iptal edilirken, 4 bin 924 uçuş ise ertelenmek zorunda kaldı. Bu ciddi aksaklıkların temel sebebi, FAA'nın talebi doğrultusunda ülkenin en işlek 40 havalimanının uçuş kapasitelerini düşürmesi oldu. Aralarında New York, Chicago ve Washington gibi önemli metropollerin havaalanlarının da bulunduğu bu merkezler, hava trafiği yoğunluğunu azaltmak amacıyla zorunlu önlemler uygulamaya koydu.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yüzde 10'luk kısıtlama kararı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bu kararın ardındaki gerekçeyi açıklayarak, hükümetin kapanmasından dolayı hava trafik kontrolörleri üzerindeki iş yükünün hafifletilmesinin amaçlandığını belirtti. Duffy'nin açıklamasına göre, söz konusu 40 havalimanında uçuş kapasitelerinde yüzde 10'luk bir azalmaya gidileceği bildirildi. Uygulamanın, yerel saatle sabah 06:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında geçerli olması ve tüm ticari havayolu operasyonlarını etkilemesi bekleniyor. Hava yolu şirketleri ve yolcular, hükümetin yeniden açılmasına dair bir çözüm bulunana kadar uçuşlarında aksamalar, ertelemeler ve iptallerle karşı karşıya kalacak. Bu durum, yalnızca havaalanı operasyonlarını değil, aynı zamanda ticari faaliyetleri ve milyonlarca vatandaşın seyahat planlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması, hava ulaşım sisteminin üzerindeki stresi artırarak sorunun daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.