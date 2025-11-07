Son Mühür - İspanya’nın 87 yaşındaki sürgündeki eski Kralı Juan Carlos I, yıllardır sakladığı aile trajedisini ilk kez açıkladı. Yakında yayımlanacak anı kitabında, 1956 yılında Portekiz’deki aile evinde kardeşi Infante Alfonso’yu kazara vurduğunu itiraf etti. Juan Carlos, kitabında, “Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamayacağım. Şarjörü çıkarmıştık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk” ifadelerine yer verdi. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso’nun babasının kollarında hayatını kaybettiğini anlattı.
Hiçbir resmi soruşturma açılmadı
O dönemde 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında herhangi bir resmi soruşturma başlatılmadı. Kralın babası tabancayı denize attı, Alfonso’nun cesedini ise İspanyol bayrağıyla örttü. Juan Carlos, babasının kendisini sarsarak “Bunu bilerek yapmadığına söz ver” dediğini, fakat aralarındaki ilişkinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını ifade etti.
Juan Carlos, satırlarında duygusal ifadelere de yer verdi:
“Bir arkadaşımı, sırdaşımı kaybettim. Hayatım ondan sonra karardı. Hâlâ her gün onu düşünüyorum.”
Olayın ardından askeri okula dönen Juan Carlos, 1975’te Francisco Franco’nun vefatının ardından tahta geçti. Ancak yıllar süren skandallar, yasak ilişkiler ve gösterişli yaşam tarzı, halkın gözünde onun imajını olumsuz etkiledi.
Cinsel saldırı ve yolsuzluk iddiaları...
2014 yılında tahtı oğlu VI. Felipe’ye devreden Juan Carlos, cinsel skandallardan yolsuzluk iddialarına kadar birçok krizle gündeme geldi. Basında, “2.000’den fazla kadınla ilişki yaşadığı” yönünde iddialar yer aldı. Tahttan çekildikten sonra Dubai’ye yerleşen eski kral, şimdi anı kitabı Mi vida, mi verdad (Hayatım, Gerçeğim) ile geçmişiyle yüzleşiyor.
Kitabın çıkış tarihi belli oldu
Sürgündeki eski kralın anı kitabı, önümüzdeki ay İspanya’da yayımlanacak. Yayım tarihi, tesadüfen seçilmedi; General Franco’nun ölümünün 50. yılına denk geliyor. Ülkede monarşinin yeniden şekillendiği o dönem, şimdi Juan Carlos’un itiraflarıyla tekrar gündeme gelecek.