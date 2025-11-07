Son Mühür - İspanya’nın 87 yaşındaki sürgündeki eski Kralı Juan Carlos I, yıllardır sakladığı aile trajedisini ilk kez açıkladı. Yakında yayımlanacak anı kitabında, 1956 yılında Portekiz’deki aile evinde kardeşi Infante Alfonso’yu kazara vurduğunu itiraf etti. Juan Carlos, kitabında, “Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamayacağım. Şarjörü çıkarmıştık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk” ifadelerine yer verdi. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso’nun babasının kollarında hayatını kaybettiğini anlattı.

O dönemde 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında herhangi bir resmi soruşturma başlatılmadı. Kralın babası tabancayı denize attı, Alfonso’nun cesedini ise İspanyol bayrağıyla örttü. Juan Carlos, babasının kendisini sarsarak “Bunu bilerek yapmadığına söz ver” dediğini, fakat aralarındaki ilişkinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını ifade etti.