Son Mühür- Kaşıkçı ve Aksoy’un düğününe Ali Ece, Okan Buruk, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gibi spor dünyasının ünlü simaları katıldı. Aynı zamanda iş, sanat ve cemiyet hayatından da çok sayıda davetli gecede yer aldı.

“Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz”

Hasan Arda Kaşıkçı, düğünden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” notunu düştü.

Yayıncı dostları ve Hakan Sabancı da katıldı

Kaşıkçı’nın birlikte program yaptığı yayıncı arkadaşları da düğünde yer alırken, Hakan Sabancı’nın da davetliler arasında olduğu görüldü.

Görkemli düğün sosyal medyada gündem oldu

Renkli anlara sahne olan düğün, hem sosyal medyada hem de spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.