Son Mühür/Merve Turan- Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Montreal’de baş başa akşam yemeği yedikleri görüntülerin ardından bu kez lüks bir yat üzerinde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

“Yakın Dostuz” açıklaması artık sorgulanıyor

Geçtiğimiz günlerde Montreal’de bir restoranda birlikte yemek yerken fotoğraflanan ikili, o dönemde ilişkilerini “yalnızca yakın arkadaşız” şeklinde nitelendirmişti. Ancak İngiliz Daily Mail’in yayımladığı yeni karelerde Perry ve Trudeau, şarkıcıya ait 24 metrelik “Caravelle” adlı yat üzerinde dudak dudağa görüntülendi.

Turistler romantizme tanıklık etti

O anlar sırasında bölgede balina izleme turuna çıkan turistlerin de çiftin samimi anlarını fark ettiği, ancak Perry ile Trudeau’nun çevredeki gözlerden etkilenmediği bildirildi.

Özel hayatlarında yeni dönem

Katy Perry, kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı. Çiftin bir kız çocukları bulunuyordu. Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau’dan ayrılarak, özel hayatıyla Kanada gündeminde geniş yer bulmuştu.

Sosyal medyada büyük yankı

Sızan fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, bazıları ikiliyi “yeni güç çifti” olarak nitelendirirken, bazıları ise “politik ve popüler kültür dünyasının en sürpriz birlikteliği” yorumlarıyla gelişmeye tepkilerini paylaştı.