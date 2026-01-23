Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Aston Villa’ya 1-0 yenildiği maçın son dakikalarında, İngiliz ekipte dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, orta saha oyuncusu Youri Tielemans’ı kenara alarak yerine George Hemmings’i oyuna sokmak istedi. Bu değişikliğe tepki gösteren Tielemans’ın, “Neden çıkıyorum?” diyerek itiraz ettiği görüldü. Oyuncusunun kenara gelmesiyle birlikte sinirlenen Emery, Tielemans’ı sert şekilde uyardıktan sonra iterek yedek kulübesine doğru yönlendirdi.