Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesi, son dönemde yaşanan en büyük trajedilerden birine sahne oldu.

Sekiz apartmandan oluşan bir yerleşim kompleksinde çıkan büyük yangın sonrasında bölge, yaşamını yitirenler anısına üç günlük ulusal yas ilan etti. Yetkililerden gelen son resmi açıklamaya göre, kontrol altına alınan faciada aralarında bir itfaiye görevlisinin de bulunduğu tam 128 kişi hayatını kaybederken, 11'i itfaiyeci olmak üzere toplam 79 kişi yaralandı.

Yerleşim sitesinde meydana gelen korkunç olayın bilançosu

Tai Po ilçesindeki çok katlı konut sitesinde çıkan yangın, hızla yayılarak geniş bir alana zarar verdi ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kaza sonrası yapılan durum tespit çalışmalarında oluşan dramatik bilanço kamuoyuna duyuruldu. Hayatını kaybeden 128 kişinin yanı sıra, yaralanan 79 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve yaralılar arasında alevlerle mücadele eden 11 itfaiyecinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel yönetimden 3 günlük yas kararı

Yaşanan bu büyük felaket sonrasında Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşların anısına saygı göstermek ve bu derin acıyı paylaşmak amacıyla üç gün sürecek resmi yas ilan etti. Yas süresince resmi kurumlarda ve kamusal alanlarda anma etkinlikleri düzenlenmesi ve bayrakların yarıya indirilmesi bekleniyor. Bölgesel yönetim, yayımladığı bildiride, bu trajik kaybın ardından yaralıların tedavisi ve yangından etkilenen ailelere yönelik destek mekanizmalarının derhal devreye sokulduğunu açıkladı.