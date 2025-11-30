Son Mühür- Çin Savunma Bakanlığı, Japonya'nın Tayvan kıyılarından yaklaşık 100 km (62 mil) uzaklıktaki Yonaguni adasına füze konuşlandırma planlarına yanıt olarak Tayvan konusunda çizgiyi aşması halinde "acı bir bedel" ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Pekin'den gelen sert açıklama, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 7 Kasım'da Çin'in Tayvan'a olası bir saldırısının Tokyo'dan askeri bir tepkiye yol açabileceğini söylemesinin ardından, iki ülke arasında son yılların en kötü diplomatik krizinin devam ettiğini gözler önüne serdi.



Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Pazar günü yaptığı açıklamada , Tayvan'ın doğu kıyılarından yaklaşık 110 km (68 mil) uzaklıktaki Yonaguni adasındaki bir askeri üsse orta menzilli bir karadan havaya füze ünitesi konuşlandırma planlarının "istikrarlı bir şekilde ilerlediğini" söylemişti.



Japonya'yla ilgisi yok...



Çin Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce eleştirdiği konuşlandırmayla ilgili sorulan bir soruya Koizumi, "Tayvan sorununun nasıl çözüleceğinin" Çin'in meselesi olduğunu ve 1895'ten 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Tayvan'ı kontrol eden Japonya ile ilgisi olmadığını savunmuştu.

Tayvan'ın demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, Pekin'in toprak iddialarını reddederek, adanın geleceğine yalnızca ada halkının karar verebileceğini söylüyor.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, bu hafta önümüzdeki sekiz yıl içinde savunmaya 40 milyar dolar ek harcama yapmayı planladığını açıklamış, Pekin yönetimi, bu planın Tayvan'ı felakete sürükleyecek bir para israfı olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Japonya Başbakanı Sanae Takiachi'den Çin ile yaşanan anlaşmazlığı daha fazla tırmandırmamasını isteyeceği öğrenildi.