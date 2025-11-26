Son Mühür- Hong Kong hükümeti, Çin ana karasına yakın bir bölge olan Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bir konut kompleksinde çok büyük bir yangın çıktığını açıkladı.

Çok sayıda gökdeleni etkileyen büyük yangında en az 13 kişinin öldüğünü ve bilinmeyen sayıda kişinin alevler arasında mahsur kaldığını öğrenildi.

İtfaiyeciler gece boyunca yangınla mücadele etti, 31 katlı kulelerden kalın siyah dumanlar yükselirken, turuncu alevler gece gökyüzünü aydınlattı.

Yangının çıktığı Wang Fuk Court konut kompleksi, sekiz bloktan oluşan 2.000 daireye ev sahipliği yapıyordu.



Binalarda kaç kişi olduğuna dair net bilgi yok...



Honk Kong itfaiyesi yanan binalarda kaç kişinin olduğu konusunda net bir bilgilerinin olmadığını duyurdu.

Ölenlerin arasında itfaiye erinin de bulunduğu açıklandı.

Wang Fuk Court, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Hong Kong'daki çok sayıda yüksek katlı konut kompleksinden biri olarak biliniyor.



300 bin nüfuslu bir bölge...



Çin anakarasıyla sınırına yakın bir konumda bulunan Tai Po, yaklaşık 300.000 nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Hong Kong, dünyanın en pahalı konut pazarlarından biri olarak biliniyor ve konut kiralarının yüksekliği sık sık haberlere konu oluyordu.

