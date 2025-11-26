Son Mühür- Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırlayıp kamuoyu ile paylaştığı yasa tasarısı, parlamentodaki sürecini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde tamamladı. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri düzenlemeye destek verdi. Oylama sırasında birçok parlamenter, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla kırmızı kurdele veya kırmızı ceket taşıdı.

Giulia Cecchettin cinayeti süreci hızlandırdı

İtalya’da kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak düzenlenmesi yıllardır tartışılıyordu. Ancak 22 yaşındaki Giulia Cecchettin’in Kasım 2023’te eski erkek arkadaşı Filippo Turetta tarafından öldürülmesi, ülkede büyük infial yarattı. Genç kadının bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin göl kenarına bırakılması, yasa sürecinin hızlanmasına yol açtı.

Kadın cinayetleri artık ayrı başlıkla kaydedilecek

Yeni yasayla birlikte, bir kadının cinsiyeti nedeniyle hedef alınarak öldürülmesi, diğer cinayet türlerinden ayrı olarak sınıflandırılacak. Bu düzenleme, hem cezai süreçleri hem de suç verilerinin kayıt altına alınmasını değiştirecek.

AB’de dördüncü ülke oldu

İtalya, kadın cinayetini ceza kanunlarında açık şekilde tanımlayan AB ülkeleri arasına katılarak Kıbrıs, Malta ve Hırvatistan’ın ardından dördüncü ülke konumuna geldi. Uzmanlara göre, dünya genelinde kadın cinayetleri için ortak tanımın olmaması istatistiklerde uyumsuzluk yaratırken, İtalya’nın bu adımı veri takibini daha net hale getirecek.