1987 yılından bu yana Türkiye yollarında olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan modelin, bayilerin fiyat listelerinden çıkarılması otomobil tutkunlarını üzdü.

Alınan bu radikal kararın arkasında, değişen piyasa koşulları ve ithal araçlara yönelik vergi düzenlemeleri yatıyor. Şirket, değişen gümrük vergisi rejimi ve artan maliyetler nedeniyle rekabet gücünü korumakta zorlandığı Civic modelini portföyünden çıkarma yoluna gitti. Bu gelişmeyle birlikte, modifiye tutkunlarından ailelere kadar her kesimden kullanıcının tercih ettiği bir dönem kapanmış oldu.

Vergi Yükü ve Rekabet Koşulları Etkili Oldu

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Honda'nın bu kararında Japonya menşeli araçlara uygulanan ek mali yükümlülükler belirleyici rol oynadı. 2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Japonya'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirilmişti. Bu durum, markanın kar marjlarını daraltırken, fiyat rekabetinde de rakiplerine karşı dezavantajlı duruma düşmesine neden oldu.

Distribütörlerin bir süredir kar marjlarından fedakarlık ederek dengelemeye çalıştığı fiyat politikası, 2026 yılıyla birlikte sürdürülebilir olmaktan çıktı. Honda yönetimi, artan maliyetleri tüketiciye yansıtmak yerine amiral gemisi modelinin satışını sonlandırmayı tercih etti. Markanın bundan sonraki süreçte pazardaki varlığını diğer modellerle sürdürmesi bekleniyor.

Satış Rakamlarında Rakiplerinin Gerisinde Kaldı

Vergi dezavantajı, Honda'nın satış grafiklerine de doğrudan yansıdı. 2025 yılının ilk 11 aylık verilerine bakıldığında, Honda'nın Japon rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığı görülüyor. Aynı dönemde Toyota 80 bin 477 adetlik satışla liderliğini korurken, Nissan 26 bin 899 adet satış gerçekleştirdi. Honda ise toplamda 14 bin 688 adet satışta kalarak pazardaki payını istediği seviyeye taşıyamadı.

39 Yıllık Efsane Sona Erdi

Türkiye serüveni 1987 yılında başlayan Honda Civic, özellikle 1996 kasasıyla bir fenomene dönüşmüştü. Dayanıklılığı, performansı ve ikinci eldeki güçlü değeriyle bilinen model, 39 yıllık serüvenini noktaladı. Uzmanlar, sıfır kilometre satışlarının durmasıyla birlikte Civic modellerinin ikinci el piyasasında değerini korumaya devam edeceğini öngörüyor.