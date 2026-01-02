Tarih, bilim ve araştırma odaklı içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’deki yayın akışını kesti. İzleyiciler, yeni yılın ilk günlerinde kanalı açtıklarında yayınların sona erdiğine dair bir bilgilendirme mesajıyla karşılaştı.

Kanal yönetimi tarafından alınan bu karar, platformun Türkiye pazarındaki yaklaşık 20 yıllık varlığını resmen bitirdi. Özellikle dünya savaşları, antik uygarlıklar ve modern tarih üzerine hazırladığı prodüksiyonlarla bilinen kanalın kapanışı, sadık izleyici kitlesi tarafından üzüntüyle karşılandı. Ekranlarda yer alan veda mesajında, bugüne kadar kanalı takip eden izleyicilere teşekkür edildiği görüldü.

20 Yıllık Ekran Serüveni Sona Erdi

History Channel, Türkiye yayın hayatına ilk olarak 2006 yılında adım attı. Küresel medya devi A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, Türkiye'ye giriş yaptığı dönemde tematik belgesel kanalları arasındaki rekabete yeni bir soluk getirdi. Yaklaşık 19 yıl boyunca kesintisiz süren yayın maratonu, 2025 yılının son günü olan 31 Aralık'ta yapılan final yayınıyla noktalandı. Kanalın dijital platformlardaki ve kablolu yayınlardaki varlığı da bu tarih itibarıyla son buldu.

History Channel Nedir?

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, küresel yayıncılık hayatına 1995 yılında başladı. A+E Networks bünyesinde kurulan kanal, kısa sürede Amerika sınırlarını aşarak Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir marka haline geldi. "Tarihi yaşayanların gözünden anlatmak" mottosuyla yola çıkan platform, sadece klasik tarih anlatımıyla sınırlı kalmayıp, "Pawn Stars" (Piyon Yıldızları), "American Pickers" (Depo Savaşları) gibi reality şov formatındaki içerikleriyle de popüler kültürde yer edindi.

Türkiye operasyonu, kanalın uluslararası genişleme stratejisinin önemli bir parçasıydı. Kanal, Osmanlı tarihinden Cumhuriyet dönemine, dünya siyasi tarihinden teknolojik gelişmelere kadar uzanan geniş bir yelpazede içerikler sunarak, Türkiye'deki belgesel izleyicisinin alışkanlıklarını şekillendiren mecralardan biri oldu.