Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, dün akşam saatlerinde İstanbul’da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Bugün öğle saatlerinde adliyeye çıkarılan Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Avukatından sert açıklama

Ankut’un avukatı Doğan Çıngı, müvekkilinin siyasi nedenlerle hedef alındığını öne sürerek, “Nurullah Efe, AKP’gillerin gerçek yüzünü ortaya koyduğu için AKP’giller yargısı tarafından tutuklanmak istenmektedir” dedi.

Ev hapsi uygulanacak

Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda Ankut’un tutuklanmasına gerek olmadığına hükmetti. Bunun yerine ev hapsi kararı verildi.

Siyasi tartışmalar gündemde

Alınan karar, siyaset ve hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Ankut’un ev hapsinde geçireceği sürecin, siyasi atmosferi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.