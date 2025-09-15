Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir şahıs lüks aracıyla dar bir sokakta yüksek hızlı bir şekilde ilerlerken meydana gelen olayda, yanında çocukları olan bir baba hızlı bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardı. Uyarının ardından yoluna devam eden sürücü kısa bir süre sonra aracıyla geri geri gelerek kendisini uyaran babanın yanına geldi. İlk olarak sözlü bir şekilde babayı hedef alan sürücü, olayın devamında ise aracından inerek kendisini uyaran babayı darp etti. Olay anına görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılırken, vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

O sürücü hakkında harekete geçildi!

Kendisini uyaran babayı çocuklarının gözü önünde darp eden o sürücü hakkında, gözaltı kararının çıkarıldığı öğrenildi.