Restoranda ödediği hesabın yüksekliğinden şikayet eden bir müşterinin paylaşımı üzerine başlayan tartışma, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin devreye girmesiyle idari bir sürece dönüştü. Sosyal medyada hızla yayılan olay, işletme sahibinin müşteriye verdiği alaycı yanıtlarla daha da büyüdü.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe'deki şubede yaptıkları denetimler sonucunda işletmeye ceza kesti. Denetimlerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne aykırı uygulamalar ve haksız fiyat artışları tespit edildiği bildirildi. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu gelişme, ünlü kebapçının hayat hikayesini ve sektördeki geçmişini de yeniden merak konusu haline getirdi.

Bedri Usta Neden Ceza Aldı?

Olay, bir müşterinin restoranda ödediği 4 bin TL'lik adisyonu sosyal medyada paylaşarak fiyatları eleştirmesiyle başladı. Müşteri, kuver ve vale ücretleriyle birlikte maliyetin çok yüksek olduğunu belirtti. İşletme sahibi Bedri Usta ise bu paylaşıma kendi hesabından, müşterinin takipçi sayısıyla alay eden ve "İpin ucu kaçtı" şeklindeki eleştirileri tiye alan ifadelerle karşılık verdi.

Bu diyaloğun tepki çekmesi üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, işletmenin son 3 aylık alış-satış faturalarını ve maliyet belgelerini incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, etiket ve tarife listelerinin yanıltıcı bilgi içeremeyeceği kuralına uyulmadığı ve bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapıldığı belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda işletmeye idari para cezası uygulandı.

Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) Kimdir?

Asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan Bedri Usta, 1970 yılında Mardin’in Altıyol köyünde dünyaya geldi. Dokuz çocuklu bir ailenin ferdi olan Aydoğdu, henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti. Küçük yaşta çalışma hayatına atılan Bedri Usta, ocak başında kebapçılık mesleğiyle tanıştı ve "doğuştan kebapçı" lakabıyla anılmaya başlandı.

Hayat mücadelesi zorlu geçen Aydoğdu, İstanbul’a geldiği ilk yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşadı. Bir dönem sokaklarda ve köprü altlarında yatmak zorunda kalan ünlü işletmeci, Laleli’de seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştı. Azmi ve çalışkanlığıyla sokak tezgahından restoran zincirine uzanan bir başarı hikayesi yazan Bedri Usta, 1992 yılında kardeşleriyle birlikte ilk dükkanını açtı. Günümüzde Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarında şubeleri bulunan bir marka haline gelen Bedrettin Aydoğdu, evli ve çocuk babasıdır.