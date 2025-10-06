Son Mühür- Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya ile modacı Gülşah Saraçoğlu arasındaki polemik, mahkeme kararıyla sonuçlandı.

Canlı yayında “hırsızlık” iddiası

Deniz Akkaya, bir televizyon programında modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Akkaya, kendisine ulaşan bir kadının, Saraçoğlu tarafından dolandırıldığını iddia ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu kadın bana dedi ki ‘Deniz Hanım, siz Gülşah Saraçoğlu’nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru’nun evinde!

Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim tüm paramdı. Hatta o parayla Fulya’da kendine bir yer açtı. Nükhet Hanım’a söyledim ama bir şey yapmadı, çünkü araları çok iyiydi.’”

Bu açıklama kısa sürede gündem olurken, modacı Saraçoğlu iddiaları sert bir dille reddetmişti.

Saraçoğlu mahkemenin yolunu tuttu

Deniz Akkaya’nın “hırsızlık” imasında bulunmasının ardından Gülşah Saraçoğlu, avukatları aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Akkaya’nın ifadelerinin itibarını zedelediğini belirten ünlü modacı, manevi tazminat davası açtı.

Saraçoğlu’nun tarafı, Akkaya’nın iddialarının hiçbir somut delile dayanmadığını, kişisel itibarına ve mesleki itimine zarar verdiğini savundu.

Mahkemeden Saraçoğlu lehine karar

Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti, Akkaya’nın canlı yayında kullandığı ifadelerin Saraçoğlu’nun özel yaşamına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti.

Kararda, Deniz Akkaya’nın kamuya açık platformda, doğruluğu kanıtlanmamış ağır suçlamalarda bulunmasının kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Deniz Akkaya 50 bin TL tazminat ödeyecek

Mahkeme, ünlü manken Deniz Akkaya’nın, modacı Gülşah Saraçoğlu’na 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.