Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan tarihi Kızıl Kale (Red Fort) yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlama, bölgede büyük panik ve korkuya neden oldu.

Polis: “Patlama araçta meydana geldi”

Yeni Delhi polisinden yapılan açıklamada, patlamanın kalenin yakınında park halinde bulunan bir araçta gerçekleştiği belirtildi. Patlamanın nedeni hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Teknik ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürürken bölge güvenlik çemberine alındı.

İtfaiye araçları ve tuktuklar alev aldı

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre patlama, oldukça işlek bir bölgede yaşandı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı araçların alev aldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilen araçlarla yangına müdahale etti.

Yetkililer, 6 aracın ve 3 tuktukun alev aldığını doğrulayarak yangının kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın sebebine ilişkin çalışmalar sürerken, polis şüpheli tüm ihtimaller üzerinde durulduğunu bildirdi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.