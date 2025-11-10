Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasa dışı şekilde seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddialarıyla aldığı 5 yıl hapis cezasının temyiz süreci devam ederken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevi öncesi mahkeme itirazı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarkozy’nin Paris’teki cezaevinden bugün tahliye edileceği ancak sıkı adli kontrole tabi tutulacağı belirtildi. Eski lider, cezaevi girişinde avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak tutukluluğunun kaldırılmasını talep etmişti.

Avukatlar, Sarkozy’nin kaçma veya delil karartma riski bulunmadığını vurgulayarak, temyiz süreci tamamlanmadan verilen tutukluluk kararının kesinleşmemesi gerektiğini savunmuştu.

Temyiz süreci sonlanana kadar ev hapsi

Paris Temyiz Mahkemesi, yapılan itirazı değerlendirerek Sarkozy’nin serbest bırakılmasına karar verdi. Eski Cumhurbaşkanı, cezasının geri kalan kısmını temyiz mahkemesi süreci sonuçlanana kadar evinde çekecek.

Tahliye şartları

Mahkeme, Sarkozy’nin Adalet Bakanlığı yetkilileri ve davaya taraf diğer kişilerle iletişim kurmasını yasakladı. Ayrıca eski lider, belirlenen adli kontrol kuralları çerçevesinde hareket etmek zorunda olacak.