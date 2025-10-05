Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Darjeeling kentinde etkili olan şiddetli muson yağmurları, büyük bir felakete yol açtı. Batı Bengal eyaletine bağlı bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yağışlar altyapıyı çökertti

Yetkililer, özellikle Darjeeling’in dağlık kesimlerinde üç gündür aralıksız devam eden yağışların toprak kaymalarını tetiklediğini açıkladı. Bölgedeki yolların büyük bölümü çamur altında kalırken, köprülerin çöktüğü, altyapının ciddi hasar gördüğü ve köylerle iletişimin kesildiği bildirildi. Kentin kuzeyindeki Sikkim eyaletiyle ulaşım ve haberleşme ağlarında da aksaklıklar meydana geldi.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, sel sularının çekilmesiyle birlikte enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Yoğun yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü, bazı bölgelere yalnızca helikopterlerle erişilebildiği aktarıldı. Yerel yönetim, bölge halkına güvenli alanlara tahliye çağrısı yaptı.

Başbakan Modi’den taziye mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, “Sel ve heyelanlardan etkilenenlere tüm kalbimle geçmiş olsun diyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, çevre bölgelerde beklenen yeni afetlerin yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Muson yağmurları yine can aldı

Hindistan’da her yıl Haziran-Ekim ayları arasında etkili olan muson yağmurları, ülkenin özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde ciddi afetlere yol açıyor. Uzmanlar, bu yıl muson mevsiminin normalden daha yoğun geçtiğini, küresel iklim değişikliğinin aşırı yağışları tetiklediğini belirtiyor. Son felaketle birlikte sadece Eylül ve Ekim aylarında ülke genelinde 200’den fazla kişi sel ve heyelanlarda yaşamını yitirdi.