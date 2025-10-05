ABD’nin Alabama eyaletinde gece kulüplerinin yoğun olduğu bölgede silahlı çatışma çıktı. Yetkililer, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri, saldırının nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kalabalık bölge bir anda savaş alanına döndü

Olay, Alabama’nın Montgomery kentinde, bar ve gece kulüplerinin bulunduğu popüler eğlence bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Çatışma sırasında çevrede büyük panik yaşandı, çok sayıda kişi kurşunlardan korunmak için dükkanlara ve araçların arkasına sığındı.

3 yaralının durumu kritik

Montgomery Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, saldırının organize bir çatışma olabileceğini değerlendiriyor. Olay yerinde çok sayıda silah ve boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Montgomery Emniyet Müdürlüğü, olay sonrası bölgeyi tamamen güvenlik çemberine aldı. Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiği ve tanık ifadelerinin alındığı açıklandı.

Polis Sözcüsü, “Olayın tüm detaylarını aydınlatmak için delil toplama çalışmaları sürüyor. Halkın güvenliği için bölgede devriye sayısı artırıldı” dedi.

ABD’de silahlı saldırı vakaları artıyor

ABD genelinde son yıllarda silahlı saldırı ve toplu çatışma olaylarının sayısı hızla artıyor. Alabama’daki saldırı, son bir haftada ülke genelinde yaşanan üçüncü çoklu silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bireysel silahlanmadaki artışın bu tür olayların temel nedeni olduğuna dikkat çekiyor.