Yağışlı günlerde ya da kış aylarında çamaşırları balkon yerine evin içine sermek çoğu kişi için neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. İlk bakışta basit gibi duran bu yöntem, aslında evin havasını değiştirebiliyor. İçeride kuruyan kıyafetler, ortamdaki nem dengesini bozarak bazı sağlık sorunlarına yol açıyor.

Nem oranı düşündüğünüzden daha hızlı yükseliyor

Islak çamaşırlar kururken içlerindeki su doğrudan havaya karışıyor. Bu da özellikle küçük ya da yeterince havalandırılmayan evlerde nem seviyesini ciddi biçimde artırabiliyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu durumun küf oluşumunu hızlandırması. Nemli ortam, mantar sporları ve toz akarları için oldukça elverişli bir alan yaratıyor.

Solunum yolu hastalıkları için risk büyüyor

Uzmanlar, uzun süre yüksek neme maruz kalmanın özellikle astım hastaları, alerjisi olanlar ve bağışıklığı hassas kişiler açısından sorun yaratabileceğini belirtiyor. Nemli alanlarda çoğalan bazı mantar türleri havaya karışarak öksürük, hırıltı ve nefes almada zorlanma gibi şikayetleri artırabiliyor. Bazen sebep anlaşılmayan yorgunluk hissi bile evdeki hava kalitesiyle bağlantılı olabiliyor.

Sadece sağlık değil, ev de zarar görüyor

Sorun yalnızca nefesle sınırlı kalmıyor. Sürekli yüksek nem; duvarlarda kararma, boya kabarması ve mobilya arkalarında rutubet gibi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Üstelik kıyafetlerin geç kuruması, o keskin nem kokusunun kumaşa işlemesine yol açabiliyor.

Mecbursanız bazı önlemler şart

Elbette herkesin kurutma makinesi yok. Bu yüzden içeride kurutmak zorunda kalanların daha dikkatli davranması gerekiyor. Daha az kullanılan bir odada çamaşır kurutmak, kapıyı kapalı tutmak ve pencereyi ara ara açmak riski bir miktar azaltabilir. Petek üzerinde kurutma alışkanlığı, nemin daha yoğun yayılmasına neden olabileceği için pek önerilmiyor.