2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmada milliler, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek basketbolseverlere tarihi bir galibiyet yaşattı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, pazar günü finalde Almanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkoğlu: “Bu çocuklar her şeyi hak ediyor”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, duygusal anlar yaşadı.

Türkoğlu, “Sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inan bazen insan bulamıyor. Önce sağlık ekibimize, ardından özverisiyle takımı yalnız bırakmayan kaptanımız Cedi’ye teşekkür ediyorum.

Milyonların huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Milyonları mutluluğa boğdular, inşallah pazar günü de bir kez daha mutlu edecekler” dedi.

Bakan Bak: “Şampiyonluk inancımız tam”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da millilerin performansını övgüyle değerlendirdi. Bakan Bak, “12 Dev Adam’ı tebrik ediyoruz. Daha önce de söylemiştim, 12 Dev Adam uyanıyor diye. Müthiş bir uyanış var.

Yunanistan’ı sahadan sildiler. Cedi Osman’ın fedakârlığı, sağlık ekibinin çabaları, Ergin hocanın taktik ustalığı bu sonuca katkı sağladı.

Ancak işimiz bitmedi. Ben inanıyorum ki pazar günü şampiyon olacaklar ve Türk milletini gururlandıracaklar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’na ve taraftarlara teşekkür

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk sporuna ve basketbola verdiği destekleri de hatırlatarak, “Basketbol Gelişim Merkezi’nden milli takıma kadar her aşamada sağlanan destekler için teşekkür ediyoruz.

Avrupa’dan ve ülkemizden gelen taraftarlarımıza da minnettarız. Ama bu yetmez; hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Pazar günü tarihi randevu

Final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Türkiye, Almanya karşısında tarihindeki en büyük başarılarından birine imza atmak için parkeye çıkacak.

12 Dev Adam’ın bu kritik mücadelesi, milyonlarca sporseverin heyecanla takip edeceği bir basketbol şöleni olacak.