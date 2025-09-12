Son Mühür- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Letonya'nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, tribünlere büyük heyecan yaşattı.

İlk çeyrekten itibaren kontrol bizde

Karşılaşmaya hızlı başlayan 12 Dev Adam, Ercan Osmani’nin art arda gelen üçlükleriyle öne geçti. İlk çeyrek 26-16 Türkiye’nin üstünlüğüyle kapandı. İkinci periyotta savunmada rakibini adeta kilitleyen milliler, devreyi 49-31 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekle fark açıldı

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Türkiye, son çeyreğe 21 sayı farkla girdi. Final periyodunda da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen milliler, sahadan 94-68’lik tarihi bir zaferle ayrıldı.

Finalin adı Türkiye - Almanya

Bu sonuçla A Milli Basketbol Takımı, namağlup şekilde finale yükseldi. Milliler, finale gelene kadar oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile oynanacak.

Alperen ve Ercan’dan yıldız performans

Mücadelede Alperen Şengün 15 sayı ve 12 ribaund ile double-double yaparken, Ercan Osmani inanılmaz bir performans sergiledi. 8’de 6 üçlük isabetiyle toplam 28 sayı kaydeden Osmani, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Yunanistan’da Antetokounmpo ve Sloukas Direndi

Yunanistan’ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, 12 sayı ve 12 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımın bir diğer önemli ismi Kostas Sloukas ise 15 sayı kaydetti ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.