Son Mühür- ABD’li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in “eski eşlerim tarafından gerçekten sevildiğimi hiç hissetmedim” sözleri, ilk eşi Ojani Noa’yı öfkelendirdi.

Sosyal medyadan Lopez’e yönelik sert ifadeler kullanan Noa, ünlü sanatçıyı “aldatmak” ve “mağdur rolü yapmak”la suçladı.

Noa, Lopez’e hitaben yaptığı paylaşımda, “Bizi aşağılamayı bırak. Mağdur kartını oynamayı kes. Sorun biz değiliz, sorun ben değilim, sorun sensin” dedi.

“Dört kez evlendin, hepsi seni sevdi”

Eski eşi Lopez’in açıklamalarını “ikiyüzlü” olarak değerlendiren Noa, Lopez’in geçmiş evliliklerine atıfta bulundu. Noa, “Dört kez evlendin. Tüm eşlerin seni sevdi.

Ben senin için başka bir eyalete taşındım, kariyerine destek oldum. Ama sen şöhreti ve serveti tercih ettin. Bana yalan söyledin, beni aldattın” ifadelerini kullandı.

“Geçmişi çarpıtıyorsun” suçlaması

Noa, Lopez’in ilişkilerini kamuoyunda kendi imajını korumak için kullandığını iddia etti. Ünlü oyuncuya seslenen Noa, “Senin için önemli olan sevgi değil, görünüş ve statüydü. Geçmişi çarpıtıyorsun” diyerek sert sözlerle yüklendi.

“Gerçekten sevildiğimi hiç hissetmedim”

Jennifer Lopez, kısa süre önce katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, “Eski eşlerim tarafından gerçekten sevildiğimi hiç hissetmedim. Ben sevilmeyecek biri değilim, ama onlar buna muktedir değiller” ifadelerini kullanmıştı.

11 ay süren evlilik

Jennifer Lopez ve Ojani Noa, 1997 yılında evlendi. Çiftin evliliği sadece 11 ay sürdü. Lopez, Noa’dan boşandıktan sonra sırasıyla Cris Judd, Marc Anthony ve Ben Affleck ile evlilik yaptı.