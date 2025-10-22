Son Mühür- Gazeteci Şirin Sever ve şef Memet Özer’in hazırlayıp sunduğu Lafla Karışık programının bu haftaki konuğu başarılı yazar Ahmet Ümit oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ümit, Kadir İnanır’la arasında geçen unutulmaz bir olayı izleyicilerle paylaştı.

“Kadir abi ağlıyordu”

Ümit, gece yarısı aldığı bir telefonla duygusal bir an yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Gece 23.30’da telefonum çaldı, açtım, Kadir Abi. ‘Alo Ahmet?’ dedi. ‘Buyur abi’ dedim. Burnunu çekiyor. ‘Ne oldu abi, rahatsız mısın?’ dedim. ‘Ağlıyorum’ dedi. ‘Oğlum, ne yazmışsın Nevzat’la Evgenia’nın aşkını, çok dokundu bana ya’ dedi.”

Ümit, İnanır’ın “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” adlı romanını okuduktan sonra gözyaşlarına hâkim olamadığını ifade etti. Ünlü yazar, “Kadir abi çok duygusal, çok çocuk kalplidir” sözleriyle usta oyuncuyu anlattı.

“Avrupa’da en çok okunan yazarlardan biriyim”

Edebiyat kariyerinde büyük bir başarı elde eden Ahmet Ümit, bugüne kadar 15’i roman olmak üzere 26 kitap kaleme aldı. Kitaplarının 37 dile çevrildiğini belirten Ümit, “Kitaptan zengin olan nadir yazarlardan birisiniz diyebilir miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tek değilim, birkaç kişi daha var ama isimlerini söylemeyeyim. Ama şunu ekleyeyim; ben şanslı bir yazarım. Hatta Avrupa’da en çok okunan yazar olabilirim.”

Ümit, son kitabı “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”nın 300 bin baskı yaptığını da sözlerine ekledi.