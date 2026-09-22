Son Mühür- Manisa’nın Turgutlu ilçesi, sabah saatlerinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırıyla güne başladı.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası önüne gelen 15 yaşındaki H.Ö isimli saldırgan, elindeki silahla etrafa rastgele ateş açmıştı.

Olay esnasında okul çevresinde olan öğrenciler büyük korku yaşarken, bölgeden peş peşe yaralanma haberleri geldi.

Olayın ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek saldırıyla ilgili bilgi aldı.

İncelemelerde bulunmak ve mağdur ailelere destek vermek için Özel’in talimatıyla İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir parti heyeti Turgutlu’ya gönderildi.

Olay yerinde ve hastanelerde incelemelerde bulunan heyette İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve İl Başkan Vekili Erdem Nalbant yer aldı.

Hastanede tedavi altındaki öğrencileri ziyaret ettikten sonra açıklama yapan İzmir Milletvekili Murat Bakan, okul güvenliklerindeki yetersizliğe vurgu yaparak;

"Urfa, Kahramanmaraş, arkasından şimdi Manisa Turgutlu'da böyle üzücü bir olayı yaşamış olduk.

Sabah konuyu duyar duymaz Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir heyet olarak buraya geldik.

Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen ve Belediye Başkanımız Çetin Akın ilk intikal ettiler. Arkasından İl Başkan Vekilimiz Erdem Nalbant, ben ve İzmir Milletvekilimiz Deniz Yücel geldik.

"Çocuklarımızı ziyaret ettik"

Ailelerle görüştük, Sayın İl Valimizle görüştük. Çocuklarımızı ziyaret ettik. Şu an itibarıyla burada 7 çocuğumuz var. Bir tanesi özel hastaneden sonra taburcu olmuş.

Üç tane çocuğumuz Manisa merkezde; biri Şehir Hastanesi'nde, ikisi Celal Bayar Üniversitesi'nde.

Buradan da oradaki aileleri ve çocuklarımızı ziyarete gideceğiz. Umuyoruz hiçbir çocuğumuzun bir yaşam tehlikesi olmaz. Ameliyata gireceklerini öğrendik.

Çocukların sağlık durumuyla ilgili daha detaylı bilgiyi başhekimlerden, hastanelerden ve Sayın Validen alacağız.

"Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz"

Ancak şunu paylaşmak isterim; tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Dün bir protokol imzalandı Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında.

Dün protokol ile ilgili duyuru oldu, bugün bunu yaşadık. Bütün yaz çalışan bir komisyonumuz vardı biliyorsunuz.

Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan olayları ve dijital ortamda çocukların yaşadığı risklerle ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Ağustos ayında son toplantısını yaptı bildiğim kadarıyla.

Tüm konular, tüm riskler konuşuldu ama netice itibarıyla fiziki güvenlik kapısının önüne kolluk kuvveti koymanın dışında böyle sofistike, karmaşık bir problemi çözebilecek adımların atılmamış olduğunu üzülerek görüyoruz.

"Önceliğimiz çocuklarımızın sağlıkla buradan çıkması"

Daha ciddi eleştiriler yapılabilecek bir durum var ama olayın sıcaklığıyla, tazeliğiyle çok şey söylemek istemiyoruz. Çünkü şu an bizim için öncelikli olan çocuklarımızın sağlıkla buradan çıkması.

Tüm bakanlıkların iş birliği içinde; Sağlık Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği içinde multidisipliner olarak hepsinin birlikte çalışması gereken; rehberlik uzmanları, psikolojik danışmanlar, okul hemşireleri, okul güvenliği, okulla ilgili alınması gereken önlemlerin hepsinin bir bütün olarak alınması gerektiği bir noktadayız.

" 'Okulun önündeki güvenlik bizden önce kaçtı' "

Şimdi çocuklarımızdan birisi dedi ki 'Okulun önündeki güvenlik bizden önce kaçtı.' Yani sadece okulun fiziki güvenliğine sıkışmış, onu de henüz beceremediği bir noktada 11 çocuğumuzun bu olaydan etkilendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

