Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 38. Kurultayı için mutlak butlan kararı alınmasının ardından Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevine tekrar dönmüştü. Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi CHP İzmir İl Başkanlığı’nda ve ilçelerde de yeni görev yapılanmasına gidilmişti. CHP İzmir İl Başkanlığı’na ise Utku Gümrükçü atanmıştı. İl Başkanı Gümrükçü göreve gelmesinin ardından partisinin il binasında örgütü ile görüşme ve toplantı yapmaya devam ediyor.

İl Başkanı Gümrükçü bugün saat 13:30’ta eski belediye başkanları ile partisinin İl Binası’nda yol haritası toplantısı yapmak için bir araya geldi.

Toplantıya kimler katıldı?

10 eski belediye başkanının katılması bekleniyordu. Ancak toplantıya Çeşme Belediyesi’nin Eski Başkanı Ekrem Oran, Bayraklı Belediyesi’nin Eski Başkanı Serdar Sandal, Karabağlar Belediyesi’nin Eski Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediyesi’nin Eski Başkanı Mustafa İduğ, Konak Belediyesi’nin Eski Başkanı Abdül Batur, Foça Belediyesi’nin Eski Başkanı Fatih Gürbüz, Güzelbahçe Belediyesi’nin eski Başkanı Mustafa İnce katıldı.

Eski belediye başkanları ile yapılan toplantıdan sonra Gümrükçü’nün ilçe başkanları ile de toplantı yapacağı öğrenildi.