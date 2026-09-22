Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eski İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisede gerçekleşen silah saldırıyla ilgili Son Mühür'e değerlendirmelerde bulunarak, özellikle bütün okullarda ilgili bakanlıkların işbirliğiyle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

"Gerekli güvenlik önlemleri alınmalı"

Geçmiş dönemlerde buna benzer olayların Kahramanmaraş'ta ve Balçova'da da yaşandığını hatırlatan Aydın Özcan, okul önlerindeki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin altını çizerek, "Üzücü bir olay. Bir benzeri Balçova'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konularda ortak hareket etmesi gerekiyor.

Okulların özellikle yeni açılmış olması, okul bölgelerinde kanun dışı eylemlerin yapılıyor alması gibi konuların göz önüne alınıp, oradaki tedbirlerin alınması gerekiyor bütün okullarda gerekli güvenlik ve istihbarat çalışmalarını yapılması gerekir, devletin bu konuda tecrübeli olması gerekiyor" diye konuştu.

"Velilerin daha dikkatli olması gerekiyor"

Öte yandan, cezalardaki caydırıcılığın ciddi anlamda azaldığını da söyleyen Eski İzmir Barosu Başkanı Özcan, bu tarz saldırıların önüne geçilmesi için ilgili devlet kurumlarının ortak çalışması yapmasının şart olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Caydırıcılık kalmadı birde insanımız bu tarz konularda yeterince bilinçli değil, okullar başta olmak bu noktada insanların daha iyi aydınlatılması gerekiyor.

Velilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Burada ilgili kurumlarını ortak çalışarak bu tip olayların önüne geçmesi gerekiyor. Önleyici çalışmaların yapılması gerekiyor, olduktan sonra şunları yapacağız, bunları yapacağız demenin anlamı yok. Özellikle okul gibi binlerce çocuğun olduğu bir yerde her şey olabilir, bunun için emniyet birimlerinin ve idarecilerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum"