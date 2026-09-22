İzmir'de 26 yıllık taksi şoförü Celal Sarıoğlu, hesabına yanlışlıkla yatan 920 bin lirayı kuruşu kuruşuna sahibine iade etti. Karşıyaka'ya götürdüğü müşterisi, 920 liralık ücreti havale ederken büyük bir hataya imza atmıştı. Durumu fark eden dürüst taksici, hiç vakit kaybetmeden yolcusunu bıraktığı adrese geri döndü.

Bir sıfır hatası, 920 bin liralık şok

Olay, sabah saatlerinde İzmir Otogarı'nda başladı. 56 yaşındaki Sarıoğlu, yurt dışına yerleşme hazırlığı yapan müşterisini Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetre 920 lirayı gösteriyordu. Müşteri, ödemeyi mobil bankacılıkla yapıp araçtan ayrıldı. Sarıoğlu telefona gelen bildirimi gördü, aracıyla yola devam etti. Bir süre sonra uygulamaya girip hesabını kontrol etti. Gördüğü manzara inanılmazdı. Hesabında 920 lira yerine tam 920 bin lira duruyordu.

Berber koltuğunda iade işlemi

Deneyimli şoför anında direksiyonu kırdı. Müşterisini bıraktığı berbere geri döndü. Adamı tıraş koltuğunda buldu. "Hesapta bir yanlışlık var" diyerek konuya girdi. Müşteri parayı ödediğinden emindi. Sarıoğlu net bir cevap verdi: "Ödediniz ama biraz fazla ödediniz."

Durumu kavramakta zorlanan adam, kendi hesabına baktığında hatasını anladı. İade anında ilginç bir detay daha yaşandı. Taksici Sarıoğlu'nun yanında yakın gözlüğü yoktu. Telefonunu doğrudan müşteriye uzattı. Müşteri, kendi hesabına 920 bin lirayı bizzat geri gönderdi. 920 liralık gerçek taksi ücreti ise bu paradan düşüldü.

"Çocuklarıma haram yediremezdim"

Devasa bir rakamı saniyeler içinde geri veren Sarıoğlu, o an aklından geçen tek şeyin parayı iade etmek olduğunu anlattı. "Hak etmediğim bir paraydı. Çocuklarıma haram yediremezdim." diyerek tavrını özetledi.

Bu davranış İzmir taksi camiasında kısa sürede duyuldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, dürüst şoförü makamında ağırladı. Toplumda giderek azalan bu tür hareketlerin sektör adına büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti. Özkan, örnek tutumu nedeniyle Sarıoğlu'na teşekkür edip ödül takdim etti.