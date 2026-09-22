Geçtiğimiz günlerde ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanan İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır’ın durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Bayır hakkındaki adli kontrol kararının yeniden değerlendirilmesinin altını çizdi.

“İzmir’de herkesin yakından tanıdığı bir isim”

İl Başkanı Gümrükçü güncel uygulamanın anlamsız, haksız ve mağduriyet yaratan bir hal aldığını da belirtti.

Gümrükçü, Bayır için İzmir'de büyük bir kesim tarafından tanınıp sevildiğinden bahsederek

"Doğuş Bayır; İzmir’de herkesin yakından tanıdığı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla toplumun sevgisini kazanmış, kentimizde çok önemli bir sorumluluğu yerine getiren tertemiz bir isimdir. Kendisinin gerek ticaret geçmişi gerekse ilkeli siyaset hayatı ortadadır. Bugüne kadar şeffaflıktan ve hukuktan ayrılmamış, kentine hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutmuştur" dedi.

“Anlamsız ve haksız bir uygulamaya dönüşmektedir”

Bayır'ın ticari ve siyasi hayatından da bahseden Gümrükçü

"Ticari ve siyasi hayatı bu kadar açık ve lekesiz olan bir meclis üyemiz hakkında uygulanan ev hapsi tedbiri, artık hukuki bir gerekçe taşımamakta, anlamsız ve haksız bir uygulamaya dönüşmektedir. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli olan ve İzmir’e hizmet etmekten başka bir gayesi bulunmayan bir siyasetçinin bu şekilde kısıtlanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

“İzmir halkı ve kentimiz mağdur ediliyor”

Süreci ve gelinen noktayı İzmir halkını ve kenti mağdur edildiğinin altını çizen Gümrükçü açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gelinen noktada bu durum sadece Doğuş Bayır’ı ve ailesini değil, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisindeki görevleri düşünüldüğünde doğrudan İzmir halkını ve kentimizi mağdur etmektedir. Kentimizin iradesini temsil eden bir meclis üyesinin görevini yapmasının engellenmesi, İzmir’e yapılan bir haksızlıktır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gereğince, Doğuş Bayır hakkındaki adli kontrol kararına derhal son verilmeli ve arkadaşımızın kentine hizmet etmesinin önü açılmalıdır."