Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı tutarlarının güncellendiğini belirtti. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren ilk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında vatandaşlara sunulan önemli desteklerden birinin doğum yardımı olduğunu vurgulayarak, ekim ayına ait ödemelerin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına geçtiğini duyurdu:

"Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla yapıldığını ve çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti. Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alındığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerini yine aynı uygulamadan takip edebileceklerini ifade etti.